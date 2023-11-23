القبض على 3 هاربين من أحكام في الطالبية

ألقت مباحث الطالبية بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على 3 هاربين من أحكام جنائية بدائرة القسم.

البداية عندما تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إخطارا من العقيد سامح بدوي مفتش مباحث القسم، يفيد بتمكن المقدم أحمد فاروق رئيس المباحث، والقوة المرافقة له، من القبض على عاطل مطلوب في قضية إتلاف والمحكوم فيها بحبس 3 أشهر، عاطل والمطلوب في قضية تبديد والمحكوم عليه بحبس أسبوع، عامل والمطلوب في قضية تزوير وسلاح والمحكوم عليه 15 سنة، وبحوزتهم 8 هواتف محمولة، 2 لاسلكي وكي توكي، تمثال فرعوني غير أصلي، صندوق خشبي بداخله أدوات فرعونية غير أصلية وذلك للنصب على المواطنين لإيهامهم أن الآثار أصلية، لراغبي التجارة في الآثار، أثناء استقلالهم سيارة ملاكي.

ألقي القبض عليهم وبمواجهتهم أمام المقدم أحمد فاروق رئيس المباحث، اعترفوا بحيازة المضبوطات واستخدامها في الغرض المشار إليه، وجرى التحفظ على السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.