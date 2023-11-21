القبض على 3 متهمين هاربين من 93 سنة سجن في البحيرة

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة من ضبط عامل مطلوب التنفيذ عليه 41 حكما قضائيا في قضايا تبديد، والمقضي عليه فيها بالحبس أكثر من 19 سنة، وكفالات مالية.

كما تمكن القطاع من ضبط عامل مطلوب التنفيذ عليه 23 حكما قضائيا في قضايا تبديد، والمقضي عليه فيها بالحبس أكثر من 11 سنة وكفالات مالية.

وتمكن أيضا من ضبط عامل مطلوب التنفيذ عليه في 29 حكما في قضايا تبديد، والمقضي عليه فيها بالحبس أكثر من 41 سنة، وكفالات مالية، بالإضافة إلى مزارع مطلوب التنفيذ عليه في 47 حكما في قضايا تبديد، والمقضي عليه فيها بالحبس 39 سنة وكفالات مالية.

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.