القبض على 3 متهمين هاربين من 93 سنة سجن في البحيرة
كتب:
محمد بركات
12:51 م | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
حبس
تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة من ضبط عامل مطلوب التنفيذ عليه 41 حكما قضائيا في قضايا تبديد، والمقضي عليه فيها بالحبس أكثر من 19 سنة، وكفالات مالية.
كما تمكن القطاع من ضبط عامل مطلوب التنفيذ عليه 23 حكما قضائيا في قضايا تبديد، والمقضي عليه فيها بالحبس أكثر من 11 سنة وكفالات مالية.
وتمكن أيضا من ضبط عامل مطلوب التنفيذ عليه في 29 حكما في قضايا تبديد، والمقضي عليه فيها بالحبس أكثر من 41 سنة، وكفالات مالية، بالإضافة إلى مزارع مطلوب التنفيذ عليه في 47 حكما في قضايا تبديد، والمقضي عليه فيها بالحبس 39 سنة وكفالات مالية.
وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.