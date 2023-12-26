10 نصائح «هتغير حياتك» في العام الجديد.. تخلص من الإحباط ولا تنظر خلفك

أيام قليلة ونستقبل العام الميلادي الجديد، إذ يطمح بعض الأشخاص إلى تحقيق أمنيات ربما لم تتحقق في العام الماضي، فضلا عن بدء التخطيط للسنة الجديدة سواء على مستوى العمل أو المنزل.

نصائح لاستقبال العام الجديد

لابد لنا أن نعيد نظرتنا للحياة في بداية كل عام ونجعلها أكثر إيجابية، وذلك جاء في تصريحات إنجي علي، مدربة الحياة «لايف كوتش»، لـ«الوطن»، حيث قدمت 10 نصائح لاستقبال العام الجديد 2024، ليتمكن الأشخاص من التخطيط الجيد للسنة الجديدة، فضلا عن الاحتفال مع الأسرة، وهي كالتالي:

1- ضرورة الحفاظ على الجو الأسري وتغيير ديكورات المنزل.

2- التخطيط ووضع أهداف قابلة للتحقيق في العام الجديد.

3- ترك الماضي وعدم التفكير فيه وبدء التخطيط للمستقبل، وبخاصة الأهداف التي لم تحقق.

4- التخلص من الفوضى داخل المنزل، والحفاظ على نظافته.

5- الشعور بالامتنان والشكر لله على النعم الكثيرة.

6- التخطيط بحكمة للعام الجديد، بعيداً عن أحلام اليقظة.

7- التحلي بالإيجابية والتخلي عن الشعور بالإحباط.

8- إرسال رسالة نصية إلى عائلتك وأصدقائك للترحيب بالسنة الجديدة.

9- التوقف عن الحزن وعدم التفكير فيما يحزنك لصحة قلبك، وللتركيز على تحقيق أهدافك.

10- الحفاظ على العبادات، لأنها مفتاح تحقيق الأمنيات.

كيفية زيادة الإدراك في العام الجديد

ويأتي الوعي المكتمل لكل إنسان بعد أن ينظر للأشياء التي تنقصه، حيث نصحت إنجي علي، مدربة الحياة، بضرورة أن يسأل كل شخص نفسه ما الذي يريده لكنه لايمتلكه؟ مؤكدة أن ذلك السؤال ربما يزيد من نسبة إدراك الشخص فيجعله أكثر تمييزا، ويعزز مهاراتك بما يتفق مع مبادئك.