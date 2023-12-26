فريق طبي يستعرض الخدمات المقدمة للمرضى في مستشفى قنا العام (صور)

وجه الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة في قنا، بتتشكيل فريق مكبر من فرق الإشراف بالمديرية للمرور علي مستشفى قنا العام، وتفقد الخدمات الصحية المقدمة بها.

توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية

وأوضح «بدران» أن الجولة المُوسعة بدأت عملها بتفقد إستقبال مستشفي قنا العام للتأكد من جاهزيته علي مدار الساعة لإستقبال أي حالات وتوافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية برصيد كافي وتواجد الفريق الطبي النوبطشي.

وأشار «بدران»، إلى أن الفريق تابع جولته بالمستشفي بالمرور على قسم العناية المركزة، والعناية القلبية، للتأكد من تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى، وتشغيل شبكة الغازات والأكسجين بصورة جيدة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة في قنا، أن فريق الإشراف والمتابعة تفقد الحضانات، والعناية المركزة للأطفال وأقسام النساء والتوليد والكلي الصناعي، وكذلك بنك الدم والمعمل، للتأكد من وجود رصيد كاف من فصائل الدم المختلفة.

وأكد «بدران»، استمرار جولات المتابعة لكل منافذ الخدمة الطبية على مدار اليوم، للتأكد من جاهزيتها وتقديم الرعاية للمترددين من المرضى.