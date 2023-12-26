رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

ضبط 195 لفافة «هيدرو» مع مسجلي خطر في الإسماعيلية.. قيمتها 5.8 مليون جنيه

كتب:

محمد بركات
01:22 م | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مسجلي خطر يروجان لمخدر الهيدرو بالإسماعيلية، وذلك بعد أن ضبطت بحوزتهما 195 كيلوجرام تقدر قيمتها بـ5 ملايين و850 ألف جنيه، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية، أنه تمّ ضبط المتهمين حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق، وبحوزتهما كمية كبيرة من المخدر، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وأنهما خططا لتوزيع المخدرات على عملائهما في أنحاء متفرقة من محافظة الإسماعيلية.

 

اقرأ المزيد:

ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة 4 عناصر إجرامية في الجيزة بقصد الاتجار

ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة عناصر إجرامية بقصد الاتجار في الإسكندرية

حملات أمنية لضبط تجار المواد المخدرة والأسلحة النارية في القليوبية

ضبط كمية من المواد المخدرة والأسلحة والذخائر مع عصابة في سوهاج
بقلم محمد بركات