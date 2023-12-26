ضبط 195 لفافة «هيدرو» مع مسجلي خطر في الإسماعيلية.. قيمتها 5.8 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مسجلي خطر يروجان لمخدر الهيدرو بالإسماعيلية، وذلك بعد أن ضبطت بحوزتهما 195 كيلوجرام تقدر قيمتها بـ5 ملايين و850 ألف جنيه، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية، أنه تمّ ضبط المتهمين حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق، وبحوزتهما كمية كبيرة من المخدر، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وأنهما خططا لتوزيع المخدرات على عملائهما في أنحاء متفرقة من محافظة الإسماعيلية.