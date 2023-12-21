ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة عناصر إجرامية بقصد الاتجار في الإسكندرية

ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة عناصر إجرامية بالإسكندرية بقصد الاتجار، قدرت قيمتها المالية بأكثر من 3 ملايين جنيه.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط «عدة عناصر إجرامية» تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرتي قسمي شرطة «باب شرقي، ثان العامرية» بالإسكندرية، مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم على النحو التالي: «3 عاطلين لهم معلومات جنائية»، حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة باب شرقي، وبحوزتهم 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام - مبلغ مالي متحصلات بيع المواد المخدرة».

وجرى ضبط عاطلَين «لأحدهما معلومات جنائية» حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وبحوزتهما «200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام - مبلغ مالي متحصلات بيع المواد المخدرة».

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ3,200,000 جنيه تقريبا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.