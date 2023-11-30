حملات أمنية لضبط تجار المواد المخدرة والأسلحة النارية في القليوبية

وجهت الأجهزة الأمنية حملات أمنية بقرية أبو الغيط والعزب والقرى التابعة لها بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، استهدفت العناصر الإجرامية تجار المواد المخدرة والخارجين عن القانون.

وأسفرت جهودها، خلال الآونة الأخيرة، ضبط 21 قضية بإجمالي 22 متهمًا وبحوزتهم كميات من المود المخدرة «الحشيش، والهيروين، والآيس، والهيدرو»، وكمية من الأقراص المخدرة، وفرد خرطوش، وطلقات نارية، وسلاح أبيض.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.