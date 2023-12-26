ضبط 11 ألف قرص «ترامادول» و50 كيلو «حشيش» مع مسجل خطر في مطروح

ضبطت الأجهزة الأمنية المصرية من ضبط مسجل خطر بحوزته 500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلوجراما و11 ألف قرص مخدر لعقار الـ«ترامادول»، في محافظة مطروح، إذ قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 4.6 مليون جنيه.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المسجل خطر، وذلك بعد أن رصدت نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، حال تواجده بدائرة قسم شرطة النجيلة.