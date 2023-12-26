ضبط طالب استولى على أموال 3 أشخاص بزعم تسفير أبنائهم للخارج في الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من ضبط طالب، وذلك بعد بلاغ من 3 أشخاص يتهمونه فيه بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفير أبنائهم للخارج.

وجاء في بلاغ المجني عليهم، أنَّ المتهم نصب عليهم واستولى منهم على مبالغ مالية كبيرة، بزعم تسفير أبنائهم لإحدى الدول الأجنبية، إلا أنَّه لم يفِ بوعده ولم يرد لهم أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمّ ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.