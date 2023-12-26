موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل لجميع المراحل التعليمية والشهادة الإعدادية، وامتحانات نهاية العام للدبلومات الفنية، والثانوية العامة، وذلك وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024

وتبدأ امتحانات الترم الثاني 2024 يوم السبت الموافق 25 مايو 2024، وذلك لصفوف النقل لجميع المراحل التعليمية الابتدائية والاعدادية والثانوية، والشهادة الإعدادية، ويخصص الأسبوع الأخير من الدراسة بالمدارس للمراجعة لجميع الصفوف.

امتحانات الثانوية العامة

وتبدأ امتحانات إتمام شهادة الدبلومات الفنية يوم السبت 1 يونيو 2024، فيما تبدأ امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات السبت 15 يونيو 2024.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف يوم 10 فبراير وينتهي 30 مايو، وتكون مدة أيام الفصل الدراسي الثاني 96 يومًا بعد حذف أيام الجمعة والإجازات الرسمية، وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

وتستعد المديريات التعليمية لامتحانات الترم الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وفقا للمواعيد والجداول المعلنة من المديريات التعليمية، وتوجيهات وزارة التربية والتعليم.