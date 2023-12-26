«التعليم» تطالب المدارس بإعداد خطة لتحسين مستوى الطلاب الضعاف

وجهت المديريات التعليمية تنبيها مهما لجميع المدارس، بشأن الاهتمام بالطلاب الضعاف، وعمل خطة علاجية ترتكز على الوعي الصوتي بمستوياته المختلفة، والإملاء السبوري اليومي، والالتزام بالكتاب الدوري الوارد من الوزارة رقم 39 الخاص.

تقييمات شخصية للتلاميذ

وطالب المديريات التعليمية في خطاب رسمي بعقد تقييمات تشخيصية قصيرة للتلاميذ الصفوف الأوى بشكل دوري، وإحاطة أولياء الأمور بنتائج هذه التقييمات، الالتزام بالقرار الوزاري رقم 194 بتاريخ 5 أكتوبر 2020 الخاص بتنظيم العمل بالصفوف الأولى.

وشددت المديريات التعليمية على مراعاة الدقة في طرق تقييم التلاميذ باستخدام باستخدام الألوان المحددة حسب مستوى التلاميذ، والاهتمام بالأركان التعليمية وتفعيلها وتحديثها حسب الدروس المقررة لتحقيق الأهداف المرجوة.

وفقاً للقرار الوزاري بشأن التقييم المتعلم لصفوف «الرابع والخامس والسادس» عن طريق الألوان يتعرف المتعلم على تطور أدائه على النحو، كالتالي:

- اللون الأزرق يوضح أنَّ المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة من (85 إلى 100).

- اللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة من (65 لأقل من 85).

- اللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم من (5 لأقل من 65).

- اللون الأحمر يوضح أنَّ المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال في حاجة إلى الكثير من الدعم (من 1 لأقل من 50).