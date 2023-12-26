«التعليم» تشدد على عدم إسناد جداول بالصفوف الأولى للإداريين في المدارس

شددت المديريات التعليمية على جميع الإدارات بعدم إسناد جداول بالصفوف الأولى للإداريين بالمدرسة بحجة سد العجز، وفي حالة الإسناد للمعلمين العاملين بالأجر يجرى تدريبهم على رأس العمل بواسطة موجه الصفوف الأولى بالمدرسة.

إعداد مستقل لمادة القيم

وأشارت في خطاب رسمي إلى عدم تجزئة حصص منهج متعدد التخصصات (اكتشف)، وعددها 11 حصة أسبوعيا، وذلك في ضوء اهتمام وزارة التربية والتعليم بمنظومة التعليم الجديدة 200 Education، في ضوء تطبيق المنظومة بالصورة التي تحقق الأهداف المنشودة على أكمل وجه، للارتقاء بمستوى أبنائنا التلاميذ بالصفوف الثلاثة الأولى.

ووجهت بضرورة أن تكون فترة القيم واحترام الآخر ضمن جدول معلم اللغة العربية بنفس الفصل، وتكون بتحضير مستقل عن منهج اللغة العربية، إذ أن مادة القيم واحترام الآخر مادة مستقلة، تحضر بسجل إعداد مستقل، وفقا للدليل الخاص بها الوارد من الوزارة.

تفعيل أنشطة التوكاتسو

وشددت المديريات التعليمية على ضرورة تفعيل أنشطة التوكاتسو، وعمل السجلات الخاصة بها، وفق الدليل المخصص لذلك، مع تأكيد نشاط الريادة اليومية المنفذة بصورة يومية.