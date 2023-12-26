وزير التنمية المحلية: الدولة شهدت مشروعات قومية ضخمة في عهد الرئيس السيسي

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن الدولة المصرية شهدت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حجما كبيرا وضخما من المشروعات القومية في كافة القطاعات والمجالات التي تهم المواطنين.

وأضاف «آمنة»، في تصريحات على هامش زيارته لمحافظة بورسعيد، أن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي ارتفعت لتواكب التطوير والتحديث الذي تشهده بورسعيد خلال هذه المرحلة.

متابعة المشروعات التنموية

وأوضح وزير التنمية المحلية أن هناك متابعة من رئيس مجلس الوزراء لكافة المشروعات التنموية القومية التي تجري على أرض بورسعيد، وزار مؤخرًا بورسعيد لمتابعة تلك المشروعات على أرض الواقع.

حلم بورسعيد الزراعية

من جانبه، قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن محافظة بورسعيد أصبحت زراعية وهذا كان حلمًا وتحقق بفضل توجيهات القيادة السياسية حيث يتم حاليا زراعة كافة المحاصيل الاستراتيجية فيها، كما يوجد فيها واحد من أهم المفارخ سمكية على مستوى الجمهورية، بعد مفرخ الاسكندرية كما يوجد بها مزراع للإنتاج الحيواني والسمكى ومجازر كل هذا يحقق الاكتفاء الذاتي للمحافظة من الغذاء بل وأصبحت تسهم كذلك في الناتج القومي بنسبة كبيرة.

وحول تقنين الأراضي قال القصير إن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم والخدمات للمواطنين ومنها تقنين الأراضي، حتى يكون المزراع في أمان وكذلك المستثمر ويقوم بضخ أمواله وتطوير نفسه واستخدام الأدوات الحديثة في الزراعة وتحقيق تنمية حقيقية تسهم في رفع مستوى معيشته كل ذلك يأتي في إطار المشروع الكبير حياة كريمة الذي أطلقه الرئيس السيسي.

ووجه القصير الشكر لكل من ساهم في إنهاء إجراءات تقنين أراضي وضع اليد لأهالينا في بورسعيد متمنيا للمنتفعين الخير ولشعب مصر العظيم التقدم والرخاء.

جاء ذلك خلال تسليم وزيري التنمية المحلية والزراعة العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية بمناطق سهل الحسينية و سهل الطينة ومثلث الخير البالغ عددها 170 عقدا وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفاءا للوعد ، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة ، وقيادات وزارتي التنمية المحلية والزراعة و حشد كبير من أهالي سهل الحسينية و سهل الطينة ومثلث الخير.