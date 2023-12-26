«حزب الله» يستهدف ثكنة الشوميرا.. وإسرائيل تواصل الاعتقالات بالضفة الغربية

استهدف حزب الله غرفة رصد قرب ثكنة الشوميرا التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، ظهر اليوم، مشيرا في بيان، إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وفي وقت سابق من اليوم، شنت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على مناطق في جنوب لبنان، فيما أشارت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، إلى قصف إسرائيلي، استهدف مرتفع بلاط، كما تعرضت أطراف بلدة بيت ليف لقصف مدفعي.

واستشهد فلسطينيين اثنين بينهما طفل، وأصيب آخران برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال مواجهات في مخيم الفوار جنوب الخليل، وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية، هوية الشهيدين، وقالت إن أحدهما يدعى إبراهيم ماجد عبد المجيد الطيطي «31 عاما»، والآخر أحمد محمد يوسف ياغي «17 عاما»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

الاعتداء على فلسطينيين اثنين في قلقيلية

وفي سياق الاقتحامات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة، اقتحم الجنود مدينة قلقيلية، واعتدوا على فلسطينيين اثنين بالضرب، كما داهمت القوات عددا من المنازل، واستولت على مبلغ مالي قدره 60 ألف شيكل.

وفي مدينة خان يونس، أصيب عدد من النازحين، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مقر جمعية «الهلال الأحمر» الفلسطيني، الذي يأوي آلاف النازحين، فيما أشار متحدث باسم الجمعية إلى أن الجمعية تعاني من تكدس الجرحى وشح المستلزمات الطبية ونفاد الوقود.

وأضاف المتحدث، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت الكوادر الطبية، كما تمنع طواقم الإسعاف من الدخول إلى مناطق يستهدفها.

وصول 230 طائرة تحمل مساعدات عسكرية أمريكية إلى إسرائيل

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، كشفت في وقت سابق، عدد طائرات وسفن الشحن الأمريكية، التي وصلت إلى إسرائيل وتحمل على متنها أسلحة وذخائر، منذ بداية عملية «السيوف الحديدية» التي أطلقتها حكومة بنيامين نتنياهو ضد قطاع غزة، ردا على «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر الماضي.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية، إلى وصول 230 طائرة و20 سفينة شحن أمريكية تحمل مساعدات عسكرية إلى إسرائيل، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ورفضت «واشنطن» طلب من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي الحصول على «مروحيات أباتشي»، وفقا لما ذكرته صحيفة «يديعوت إحرنوت» الإسرائيلية