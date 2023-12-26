نتنياهو في ورطة بسبب انقسام الجيش.. لماذا يخشى خروج تقارير الحكومة للإعلام؟

اتسعت الانقسامات الداخلية في إسرائيل خلال الأيام القليلة الماضية، منذ العدوان على غزة، حتى أنّها وصلت إلى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي وطالت رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان آخرها اعترافات كشفها رقيب عسكري حول تورط نتنياهو في منع نشر بعض التقارير الخاصة باجتماعات الحكومة الإسرائيلية.

وكشف العميد كوبي ماندلبليت، الرقيب العسكري الإسرائيلي، عن ضغوطات سياسية تمارس عليه من قبل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين حكوميين آخرين، لمنع نشر بعض التقارير الإعلامية، دون مبرر أمني لذلك، بحسب ما أشارت إليه صحيفة «هآرتس»، الناطقة باللغة العبرية.

تفاصيل ما حدث مع الرقيب العسكري

وأشارت صحيفة «هآرتس»، إلى حديث «ماندلبليت» مع ضباط في جيش الاحتلال؛ إذ وجه انتقادات لاذعة لـ«نتيناهو»، كما أخبرهم أنَّه يخشى من رغبة رئيس الوزراء عزله من منصبه أو حرمانه من السلطة، كما أوضح ضابطان حاضرين المحادثة للصحيفة العبرية أنَّ «ماندلبليت» قال إنه تلقى طلبات لتعزيز الرقابة من قبل نتنياهو نفسه، ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي والسكرتير العسكري لنتنياهو آفي غيل.

وقال «ماندلبليت» إنَّه لا يوجد أي مبرر أمني لهذه الطلبات، وأنَّ الضغوط التي تمارس عليه غير عادية، كما قالت المصادر إنَّ الضغوط على الرقيب العسكري تزايدت خلال الأسبوعين الماضيين، وشملت تصريحات لم توجه إليه بشكل مباشر، بل تمّ نقلها عبر آخرين.

وأوضح «ماندلبليت»، أنَه طُلب منه تضييق الخناق على نشر معلومات من اجتماعات لمجلس الوزراء بدا فيها نتنياهو مترددًا بشأن الحرب المستمرة مع الفصائل الفلسطينية في غزة، كما إن إحدى الأمور التي طُلب منه حظر نشرها، والتي تمّ منع نشرها بالفعل، تتعلق بأمور تخص نتنياهو وزوجته.

رد مكتب «نتنياهو»

ورد مكتب «نتنياهو» في بيان بأنَّ الرقابة أضرت -من وجهة نظره- بالأمن القومي وعرّضت الجنود للخطر، من خلال السماح بنشر بعض التقارير خلال النزاع الحالي في قطاع غزة، كما نفى أن يكون منصب «ماندلبليت» مهددًا.

وقال مكتب رئيس الوزراء لصحيفة «هآرتس» في بيان: «طوال الحرب على غزة، وافقت الرقابة على أنباء أضر نشرها بالأمن القومي لإسرائيل، مما يعرض رئيس الوزراء للخطر».