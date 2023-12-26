وزير الخارجية يستقبل نظيره الأردني لمناقشة مساعي وقف إطلاق النار على غزة

استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين بالأردن أيمن الصفدي.

تعزيز التشاور والتنسيق مع الأردن

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي، مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن الوزير سامح شكري أكد حرص مصر الدائم على تعزيز التشاور والتنسيق مع الأردن، سواء على مستوى القمة أو على الصعيد الوزاري، وذلك لمواجهة التحديات المشتركة، والعمل على إيجاد حلول للأزمات السياسية والأمنية التي تموج بها المنطقة.

تعميق وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين

وأشار إلى أهمية استمرار الجهود الثنائية لتعميق وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، وإزالة أي معوقات في هذا الصدد.

وأوضح أن اللقاء شهد أيضا تبادل الرؤى بين الجانبين إزاء تطورات الوضع في غزة والمساعي الهادفة للوصول لوقف إطلاق النار، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2720، بشأن زيادة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع وإنشاء آلية أممية لمراقبة ومتابعة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلك على ضوء العوائق والعراقيل التي يضعها الجانب الإسرائيلي على دخول المساعدات.

وأردف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزيرين تناولا أمن الملاحة في البحر الأحمر في ظل أهمية مسار البحر الأحمر اتصالا بحركة التجارة الدولية، ومن ثم كونه جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والأردني.

وأعاد الوزيران تأكيد أهمية دفع التعاون في إطار آلية التعاون الثلاثي التي تربط مصر والأردن والعراق، بما يعود بالنفع على الدول الثلاثة.