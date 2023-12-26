جامعة عين شمس تنظم قافلة طبية للكشف على أهالي قوص في قنا

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم فعاليات قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة، بمقر الوحدة الصحية بقرية المفرجية التابعة لمركز قوص.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، والنائبة نجلاء بخوم عضو مجلس النواب، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة والسكان والدكتور قدري الشعيني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

قافلة طبية بقوص

ومن جانبه أوضح عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أن القافلة الطبية تأتي تفعيلاً لدور جامعة عين شمس في خدمة المجتمع وتماشيًا مع توجهات الدولة المصرية في خدمة القرى الأكثر احتياجًا، وتستهدف القافلة خدمة أهالي قرية المفرجية بمركز قوص، والبالغ تعدادها 12.6 ألف نسمة من خلال تقديم الخدمات الطبية المجانية بمختلف التخصصات وصرف العلاج مجاناً.

كما سيجري عم التوعية الصحية للمواطنين، إلى جانب فصول محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، فضلاً عن توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.