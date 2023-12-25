قافلة طبية مجانية للكشف على المواطنين بمركز القصاصين في الإسماعيلية

أطلقت مؤسسة حياة كريمة في الإسماعيلية بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان، قافلة طبية مكبرة بمركز ومدينة القصاصين، ضمن القوافل الطبية الأسبوعية في المحافظة، للكشف علي المواطنين بالمجان.

وقالت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومنطقة القناة وسيناء، في بيان، إن اليوم الاثنين شهد قافلة طبية بمدرسة عرب أبو قاسم بمركز ومدينة القصاصين الجديدة، تستمر حتى غدا الثلاثاء.

9 عيادات طبية في قافلة القصاصين

وأضافت، أن القافلة تضم 9 عيادات باطنة وأطفال ونساء وتنظيم الأسرة ومسالك وجراحة بالإضافة إلى عيادة الكشف المبكر عن الضغط والسكر معمل دم، بناء على توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، بتدعيم مدن وقرى المحافظة بقوافل طبية، وتوفير خدمات طبية مجانية للمواطنين.

وتجري القافلة الطبية لحياة كريمة جميع الكشوفات والفحوصات، وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قري ومدن محافظة الإسماعيلية.

وقال الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، إن القافلة تحيل الحالات الإنسانية التي تحتاج إلي تدخلات جراحية أو متابعة إلى المستشفيات المتخصصة لاستكمال علاجهم بالمجان.