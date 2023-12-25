الكشف على 886 مواطنا في قافلة طبية مجانية بالإسماعيلية

قال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إنّ القافلة الطبية في مركز ومدينة القصاصين، وقعت الكشف الطبي المجاني على مئات المواطنين، بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة ومديرية الصحة في المحافظة.

الكشف على 886 مواطنًا

وأضاف «بشارة» في بيان صحفي، أنّ القافلة الطبية المجانية في مركز شباب عرب أبو قاسم، استهدفت أهالي مركز ومدينة القصاصين، ووقعت الكشف على 886 مواطنًا في أولى أيامها.

وأشار إلى أنّ القافلة، بدأت عملها اليوم الاثنين، ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات، بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا، لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وتستمر حتى غدًا الثلاثاء.

معامل دم وصيدلية ضمن القافلة الطبية

وقال الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إنّ القافلة ضمت 9 تخصصات طبية: «عيادات الأطفال، الباطنة، المسالك البولية، النساء وتنظيم الأسرة، الجراحة، وعيادة للأسنان، الأشعة، عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر».

وتضمنت القافلة، معملًا للدم وصيدلية بها 80 صنفًا دوائيًا، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا، والتوعية بأهمية التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى أنّ القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.