مجلس الوزراء وبنك الشفاء يطلقان قافلة طبية مجانية لمدة 4 أيام بالفيوم

أطلقت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء، بالاشتراك مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، قافلة طبية متكاملة متعددة التخصصات على مدار يومين في قريتي الغرق بمركز إطسا وقارون بمركز يوسف الصديق، وهما مركزي المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إذ بدأت العمل اليوم، وتستمر في عملها لمدة 4 أيام تنتهي الخميس المقبل.

وأوضح الدكتور محمد التوني، معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي للمحافظة، في بيان، إنّ القافلة الطبية تشمل مختلف التخصصات الطبية، كما إنّها تضم إجراء تحاليل بالمجان للكشف المبكر عن سكر الأطفال.

قافلة رمد متكاملة

وأوضح معاون محافظ الفيوم، أنّ أعمال القافلة بدأت، اليوم الاثنين، بإطلاق قافلة رمد متكاملة في الوحدة الصحية بقرية قارون بمركز يوسف الصديق، واستفاد منها عشرات الأشخاص.

وأضاف أنّه من المقرر أن يتم إطلاق قافلة طبية تشمل تخصصات متكاملة غدًا الثلاثاء، في الوحدة المحلية بقارون أيضًا، التي تقدم خدمات الكشف الطبي بالمجان على المرضى في تخصصات العظام، والباطنة، والأطفال، والجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، إلى جانب تحليل الكشف المبكر عن سكر الأطفال.

موعد انطلاق القافلة الطبية بالغرق

وذكر أنّ القافلة الطبية المتكاملة تنطلق بدءًا من الأربعاء المقبل، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى بالمجان في مختلف التخصصات الطبية بينها الجلدية، والأطفال، والأنف والأذن والحنجرة، والباطنة، والعظام، وتحاليل الكشف المبكر عن سكر الأطفال، وذلك في مقر الوحدة المحلية بالغرق بمركز إطسا.

وأشار إلى أنّه من المقرر أيضًا انطلاق قافلة رمد متكاملة في الوحدة المحلية بالغرق، يوم الخميس المقبل.