موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول في كليات جامعة أسيوط

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول في بعض كليات جامعة أسيوط، والتي تستمر لنهاية شهر يناير، بحسب الجداول المعلنة، وسط استعدادات مكثفة بمختلف كليات الجامعة.

كلية التمريض

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية التمريض في جامعة أسيوط يوم 24 ديسمبر، وتستمر لمدة شهر حتي 24 يناير القادم لجميع المستويات، وتجري الامتحانات بمركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة أسيوط.

كلية الحقوق

وتنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحقوق في جامعة أسيوط يوم 30 ديسمبر المقبل للفرقة الثالثة، وتستمر حتي 31 يناير، ويوم 31 ديسمبر للفرقة الثانية وتستمر حتي 28 يناير، ويوم 1 يناير 2024 للفرقة الرابعة، وتستمر حتي 29 يناير القادم ويوم 2 يناير للفرقة الأولى، وتستمر حتي 30 يناير.

كلية الحاسبات والمعلومات

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول كلية الحاسبات والمعلومات في جامعة أسيوط ،غدا الأربعاء 27 ديسمبر، وتستمر حتى الأربعاء 24 يناير.

كلية التجارة

وتنطلق امتحان الفصل الدراسي الأول بالفرقة الرابعة بكلية التجارة في جامعة أسيوط انتساب موجه، وانتظام يوم الأربعاء القادم الموافق 10 يناير، وتستمر حتي الاثنين الموافق 29 يناير من نفس الشهر.