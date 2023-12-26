مواعيد المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية بجامعة أسيوط

أعلنت جامعة أسيوط مواعيد المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية الرئة والقولون والبروستاتا وعنق الرحم، داخل كليات وحرم الجامعة التي تهدف إلى الكشف المبكر للأمراض المختلفة.

مواعيد تسير قوافل المبادرة الرئاسية داخل الحرم الجامعي

وفيما يلي مواعيد تسير قوافل المبادرة الرئاسية داخل مقار الحرم الجامعي:

الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر بالقرية الأولومبية بجامعة أسيوط

الأربعاء: 27 ديسمبر المدينة الجامعية بنين

الخميس 28 ديسمبر في كلية الآداب بجامعة أسيوط

الأحد 31 ديسمبر كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية.

الإثنين 1 يناير 2024 داخل كلية الخدمة الاجتماعية

الثلاثاء 2 يناير 2024 داخل كلية التربية النوعية.

الخدمات التي تقدمها المبادرة

- الفحص المبكر للأمراض المختلفة

- تقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لمنع تفاقمها، أو الإصابة بمضاعفاتها، وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليا.

- تبدأ بالتوجه إلى مقر القافلة، وملىء استبيان، يتضمن عددًا من الأسئلة حول الأعراض المرضية لجميع الأورام التي تشملها المبادرة، ويتم من خلال نتيجة الاستبيان معرفة المرض المستهدف الكشف عنه.

- وبعد معرفة المرض المستهدف الكشف عنه، يتم تحويل الحالة إلى المستشفيات الجامعية أو مستشفيات وزارة الصحة، لإجراء الأشعة والفحوصات المعملية اللازمة، وفى حالة إيجابية الفحوصات يتم عرض المريض على لجنة متعددة التخصصات لاتخاذ قرار العلاج.