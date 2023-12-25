حملات مكثفة لإزالة الإعلانات غير المرخصة من شوارع وميادين أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار حملات مراجعة الإعلانات واللافتات بالشوارع والميادين، وإزالة المخالفة وغير المرخصة منها، وفقًا للوائح المقررة والقوانين المنظمة لذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين.

تشكيل لجان لمراجعة الإعلانات

وقال محافظ أسيوط، إنه تم تشكيل لجان بجميع المراكز والمدن والأحياء، للمرور الدوري ومراجعة الإعلانات على الطبيعة وإزالة الإعلانات العشوائية المخالفة وغير المرخصة وفقًا للضوابط والتنظيم الذي تتضمنه لائحة اللإعلانات، والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التي حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.

وأشار اللواء عصام سعد إلى استمرار الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لإزالة كافة الإعلانات المخالفة لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

متابعة مشروعات الرصف وصيانة الطرق

كما بحث المحافظ الموقف التنفيذي لمشروعات خطة الرصف الجاري تنفيذها بالمراكز والأحياء، وما سيتم تنفيذه خلال خطة العام المالي الجاري 2023/ 2024، واستعراض ما تم إنجازه منها حتى الآن وسبل الإسراع في تنفيذ الأعمال، مؤكدًا استكمال أعمال الرصف وصيانة الطرق، تنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لاستكمال رصف وصيانة الطرق بإعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد.