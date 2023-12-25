محافظ أسيوط يفتتح المعرض المحلي لمسابقة العلوم والهندسة ISEF

افتتح اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم يرافقه الدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، المعرض المحلي لمسابقة العلوم والهندسة آيسف ISEF 2023 الذي تنظمه مديرية التربية والتعليم بأسيوط بالقاعة الكبرى بمدرسة ناصر الثانوية العسكرية بحي شرق بمشاركة 102 مشروع للمبتكرين من طلاب وطالبات مدارس المحافظة في المرحلة الاعدادية والثانوية .

جاء ذلك بحضور عبد العزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني، وسيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية، وعلاء خضراوي مدير إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم ومحمود معوض مدير إدارة أسيوط التعليمية وعماد محمود مدير التعليم الثانوي بالمديرية وإيهاب عبد الحميد رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.

ابتكارات ومشروعات

بدأ المحافظ ونائب رئيس جامعة أسيوط زيارتهما لمدرسة ناصر الثانوية بافتتاح معرض العلوم والهندسة بالقاعة الكبرى بالمدرسة ثم تفقد أقسام المعرض، حيث استعرض الطلاب عددا من الابتكارات والمشروعات المشاركة في المسابقة خلال فترة المعرض ثم استمع لشرح من وكيل وزارة التربية والتعليم والقائمين على المسابقة عن مراحل المسابقة ومرحلة التصفيات لاختيار أفضل المشروعات التي ستمثل المحافظة على مستوى الجمهورية خلال مرحلتين، فضلا عن مرحلة التصفية التي تمت بكل إدارة تعليمية لاختيار وتأهيل عدد منها للمشاركة في المعرض المحلي على مستوى المحافظة.

الطلاب المبتكرون

وأكد محافظ أسيوط ضرورة الاهتمام بالنشء والطلاب المبتكرين والنابغين وتوفير كافة الإمكانات لتطوير ابتكاراتهم واختراعاتهم وتحفيزهم للارتقاء بأفكارهم باستخدام وسائل التكنولوجية الحديثة في البحث العلمي ليكونوا أمل البلاد في مستقبل أفضل، مشيراً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير التعليم تنفيذاً لرؤية واستراتيجية الدولة 2030.

وأشاد محافظ أسيوط بالمعرض المحلي للمسابقة والذي يؤهل الطلاب للمشاركة في أكبر المسابقات الدولية نظراً لاهتمامها بتنمية مهارات الابتكار والإبداع من خلال مشروعات علمية للطلاب وتشجيع أينائنا على تحصيل العلم والتفوق،, معرباً عن سعادته بالاختراعات والابتكارات والأفكار الجديدة التي عرضها الطلاب المشاركون في المعرض.

وأشار الدكتور أحمد عبد المولى إلى اهتمام جامعة أسيوط بمختلف مراكزها البحثية والعلمية بتنمية روح الابتكار لدى الطلاب بمختلف تخصصاتهم واتاحة الفرصة امامهم للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية وهذا ما وضح جليا من فوز طلاب الجامعة في العديد من المسابقات الدولية وتمثيل جامعة أسيوط ومصر في مختلف المسابقات والمنافسات، لافتا إلى الدعم المقدم من الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة للعملية التعليمية بالجامعة وللأنشطة الطلابية والمجالات البحثية للطلاب والباحثين.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أن معرض العلوم والهندسة ISEF قد شارك فيه 102 مشروع لطلاب وطالبات مختلف مدارس المحافظة والذين يمثلون 11 إدارة تعليمية بالإضافة إلى مدارس stem وأحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية وقد تمثلت المشاريع بابتكارات واختراعات وأفكار جديدة مبتكرة أو تطوير لأخرى في العلوم التربوية والانسانية والعلمية والهندسية والبيئية.