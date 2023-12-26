تسليم 147 جهازا تعويضيا لدعم أصحاب الهمم في الأقصر

تعاونت مديرية التضامن الاجتماعي في أسوان مع جمعية الأورمان لتسليم 147 جهازًا تعويضيًا وسماعة طبية في القرى والمراكز بمحافظة أسوان، في خطوة تهدف إلى تقديم خدمات طبية ومساعدة لأصحاب الهمم والأسر المستحقة.

وحددت مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان الحالات المستحقة للدعم، بناءً على أبحاث ميدانية نفذتها بالتنسيق مع جمعية الأورمان.

وأكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في أسوان، أهمية توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني لدعم الأسر الأكثر احتياجًا في المحافظة.

المبادرة تهدف إلى تحسين قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية يعد مشروعًا تنمويًا يهدف إلى تحسين قدرات الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة في جوانب حياتهم المختلفة.

وأشار «شعبان» إلى أن جمعية الأورمان تقدم دعمًا كبيرًا في إطار جهودها لدعم العمل الأهلي والمجتمعي في أسوان، خاصة في المناطق النائية والعزب والنجوع، وتسهم بشكل فعّال في تحسين مستوى الخدمات المقدمة في المحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن جمعية الأورمان، بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي، قد قدمت خلال السنوات السابقة 15.700 جهاز تعويضي و6000 سماعة طبية للمحتاجين.