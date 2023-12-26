تسليم 17 ماكينة غسيل كلوي وأجهزة طبية لمستشفى السعديين في الشرقية

سلّمت جمعية الأورمان 17 ماكينة غسيل كلوي، و10 أجهزة مسح ضوئي، ووحدة «تربيزة» عمليات، إضافة إلى تشغيل محطة تحليل مياه لمستشفى السعديين المركزي بمركز منيا القمح، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع مديرية الصحة والسكان بالشرقية.

تقديم أوجه الدعم للمستشفيات الحكومية

جاء ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الشرقية وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بالنهوض بالمنظومة الطبية، وتقديم كل أوجه الدعم للمستشفيات الحكومية ورفع مستوى أدائها لخدمة المرضى، وسد احتياجتها من الأجهزة التكميلية والمعدات الضرورية، مما يساعد في تقديم خدمات أفضل لصالح المرضى وبخاصة غير القادرين منهم، ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

زيادة القدرة الاستيعابية لوحدات الغسيل الكلوي بالمستشفى

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن دعم مستشفى السعديين المركزي جاء ليساهم فى زيادة القدرة الإستيعابية لوحدات الغسيل الكلوى بالمستشفى والقضاء من قوائم الإنتظار ولضمان إستمرار تقديم الخدمة الطبية للمرضى لرفع العبء عن كاهلهم وتخفيف آلامهم وأوجاعهم.