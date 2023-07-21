وصول أجهزة طبية جديدة بالبلينا ضمن حياة كريمة في سوهاج

استلم مركز طب الأسرة بقرية بني حميل التابعة لمركز البلينا في محافظة سوهاج، التجهيزات الطبية في في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

تشغيل مركز بني حميل في سوهاج

وأعرب الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة سوهاج عن سعادته البالغة لرؤية العشرات من المواطنين يحتفلون بوصول التجهيزات استعداداً لتشغيل المركز، الذي يقدم خدمات صحية وقائية وعلاجية للمواطنين.

بناء وتطوير وتجهيز مئات الوحدات

وتأتي هذه التجهيزات ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تهدف إلى بناء وتطوير وتجهيز مئات الوحدات والمراكز الطبية في القرى والنجوع لخدمة أهالي المحافظة وتوفير خدمات طبية متميزة لهم.

ويعد هذا الإنجاز نتيجة توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ورعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، ويعكس التزام الحكومة بتوفير الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.