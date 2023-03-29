تسليم أجهزة طبية حديثة لمستشفى مطاي بالمنيا

تسلم الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، مجموعة متنوعة من الأجهزة الطبية لدعم مستشفى مطاي، بتبرع من البنك الأهلي وجمعية الخير.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، سعيد محمد رئيس مركز ومدينة مطاي، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، النائبة سلوى أبو الوفا عضو مجلس النواب.

توفير جميع الأجهزة والتجهيزات الطبية

وقال نائب محافظ المنيا، إن النهوض بالقطاع الصحي يأتي في مقدمة الأولويات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تعمل الدولة المصرية على توفير كافة سبل الرعاية والتدريب لجميع أبنائها من مقدمي الخدمة الطبية، مع توفير جميع الأجهزة والتجهيزات الطبية بمستشفيات المحافظة، موجها الشكر للجهات الشريكة المتبرعة بالأجهزة ومثمنا دور المجتمع المدني في التعاون مع المحافظة في شتى القطاعات.

وأوضح «نادي» أن المستشفى تسلمت جهاز منظار جراحي بمبلغ 700 ألف جنيه تبرع من البنك الأهلي، وأدوات جراحية بمبلغ 151 ألف جنيه وجهازين تنفس صناعي للأطفال حديثي الولادة بمبلغ 480 ألف جنيه تبرع من جمعية الخير.

توافر الأطقم الطبية والتمريض

وتفقد نائب المحافظ، أقسام مستشفى مطاي، للاطمئنان على الوضع الصحي وتوافر الأطقم الطبية والتمريض، والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية، إذ تابع الخدمة في عدد من الأقسام بالمستشفى واستمع إلى شرح عن طبيعة الحالات الموجودة داخل الأقسام المختلفة وطريقة العمل مع المرضى والنظام المتبع لقياس جودة الخدمة المقدمة للمرضى.

والتقى نائب المحافظ عددًا من المرضى واستمع لجميع شكواهم موجها بالعمل على حلها وتلافيها، ومعربًا عن خالص أمنياته لهم بالشفاء العاجل، كما تابع نائب محافظ المنيا، أعمال إنشاء وتطوير مستشفى مطاي المركزي، موجها بدفع العمل للإسراع في إنجاز الأعمال لتكون إضافة هامة لدعم القطاع الطبي بالمحافظة.