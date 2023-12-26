5 ملايين مشاهدة للبرومو الدعائي لفيلم «الإسكندراني» خلال نصف ساعة

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «الإسكندراني» للمخرج خالد يوسف البرومو الدعائي الأول للفيلم، المقرر طرحه في دور العرض السينمائي بحلول 4 يناير 2024، ويعتبر الفيلم هو البطولة السينمائية الأولى للفنان أحمد العوضي، بجانب فريق تمثيلي كبير يضم زينة، وحسين فهمي، وصلاح عبدالله، وعصام السقا بالإضافة إلى محمد رضوان، وهو عن قصة للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة.

ووصلت مشاهدات البرومو الدعائي لفيلم الإسكندراني مشاهدات وصلت لـ 5 مليون مشاهدة عبر «فيس بوك» خلال نصف ساعة، بينما حقق الإعلان التشويقي للفيلم الذي تمّ طرحه منذ أيام مشاهدات تجاوزت الـ16 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة على منصات التواصل الاجتماعي.

البرومو الدعائي لـ «الإسكندراني»

وتدور أحداث الفيلم داخل الإسكندرية، حول «بكر» الذي يعيش في صراعات مع والده فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته، ولكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات مازالت تطارده.