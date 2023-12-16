عصام السقا يكشف عن دوره في فيلم الإسكندراني

يستعد الفنان عصام السقا لطرح فيلمه الجديد «الإسكندراني»، والمقرر طرحه 4 يناير المقبل، وينافس به في موسم أفلام رأس السنة 2024.

تفاصيل مشاركة عصام السقا بفيلم الإسكندراني

ونشر «السقا»، بوستر الفيلم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والذي ظهر خلاله بـ لوك جديد حاملًا لسلاح ناري، وعلق عليه: «احلوت .. انتظروا زكي الإسكندراني 4 يناير في مصر و11 من الشهر نفسه بالخليج في فيلم الإسكندرانى بجميع دور العرض بإذن الله».

أبطال فيلم الإسكندراني

الفيلم من بطولة أحمد العوضي، صلاح عبدالله، زينة، خالد سرحان، عصام السقا، محمد رضوان، انتصار، محمد الليثى، بيومى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار واخراج خالد يوسف، ومأخوذ عن قصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.