أحمد العوضي يسلم الجوائز للفائزين بالمسابقة الثالثة

التقى الفنان أحمد العوضي، الفائزين في المسابقة الثالثة التي أعلن عنها من خلال صفحته الخاصة على موقع فيسبوك، وسلمهم المبلغ المالي والتقط معهم عددا من الصور.

أحمد العوضي يعلن نتيجة المسابقة الثالثة

وشارك أحمد العوضي جمهوره بمنشور عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك يحتوى على عدد من الصور له مع الفائزين، وعلق عليه: «إخواتي الفائزين في المسابقة التالتة الحمد لله 32 أخ وأخت فازوا معايا في الـ3 مسابقات اللي فاتوا ربنا يديم الحب بينا».

يذكر أن العوضي، أعلن عن مسابقة ثالثة من خلال صفحته الخاصة على موقع فيسبوك، وجاءت أسئلتها كالتالي:

1- اسمي في فيلم الإسكندراني: «بكر.. عز.. محمود»

2- اسمي في مسلسل حق عرب: «عرب .. حسن .. سالم»

وكشف العوضي عن أن المسابقة قيمتها 150 ألف جنيه لـ10 فائزين.