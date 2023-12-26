تسليم 4 ملايين جنيه للمستفيدين من برنامج «فرصة» في الشرقية

سلم الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية 171 شيكا بإجمالي 4 ملايين و150 ألف جنيه للمستفيدين من برنامج فرصة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع جمعية الأورمان لإقامة مشروعات خاصة بهم تُدر عليهم دخلاً ثابتاً وتوفر لهم حياه كريمة، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد، للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، والسيد الشوربجي مدير عام جمعية الأورمان بالشرقية.

تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

أكد محافظ الشرقية على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين مشيداً بدور جمعية الأورمان والتي استطاعت أن تضع اسمها في لوحة شرف العمل الأهلي لما قدمته خلال الفترات السابقة من المشاركة في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً وتقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والعلاجية لهم بمختلف محافظات الجمهورية.

تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة

ومن جانبه أشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن برنامج فرصة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي تحت شعار (ابدأ واحنا معاك) يعد أحد أهم برامج التمكين الاقتصادي حيث يهدف إلى دعم المرأة والشباب والأسر محدودة الدخل والاندماج في سوق العمل والاستقلال الاقتصادي من خلال منظومة التشجيع والتحفيز والمساندة في التدريب أو الحصول على وظيفة أو تأسيس مشروعات إنتاجية ناجحة لتحقيق الاستقلالية المالية والاقتصادية.

أعرب المستفيدون عن خالص الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية وجمعية الأورمان لاستقبالهم اليوم بالديوان العام وتسلم الشيكات المقدمة لهم من الجمعية لإقامة مشروعاتهم المختلفة مقدمين الشكر لرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرعايته لتلك المبادرة النبيلة والتي تُساهم في تحسين مستوى معيشتهم ومد مظلة الحماية الاجتماعية لجميع فئات المجتمع.