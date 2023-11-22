تسليم أكشاك للأسر الأولى بالرعاية ولذوي الهمم بقرى ونجوع كفر الشيخ

شاركت جمعية الأورمان مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ فى تسليم 712 كشك للأسر الأولي بالرعاية ولذوي الهمم بقري ونجوع كفر الشيخ، وذلك من بداية عملها وحتي الآن.

تسليم 712 كشك للأسر الأولي بالرعاية ولذوي الهمم

وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أنّ تسليم الأكشاك عمل على تحسين حياة مئات الأسر بكفر الشيخ، وتحويلها من أسر أولى بالرعاية إلى أسر منتجة، ومشاركة في نمو الناتج القومي لمحافظة كفر الشيخ، مما غير من وجه الاقتصاد المصري.

ونوهت «جلالة»، إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، «حياة كريمة»، لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم، وليحيوا حياة كريمة.

عمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة

ومن جانبه، أشاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بالتعاون الوثيق مع محافظة كفر الشيخ التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، لافتاً أنّ الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة، ورصد الاحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحاً وتأثيراً على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجاً فى النطاقات الجغرافية الفقيرة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقري والنجوع بهدف التوزيع العادل، ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة، حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الفقيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

وأوضح «شعبان»، أنّه تم التوزيع على الشباب الغير قادر ومعدومي الدخل من أبناء المحافظة والمراكز العشر المختلفة، مشيراً إلي أنّ ما تقوم به جمعية الأورمان هو نوع من أنواع التكافل والتعاون بين كافة فئات المجتمع خاصةً غير القادرين، وأنّه قد جري اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة.

إجراء قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للأطفال غير القادرين