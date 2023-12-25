تسليم أكشاك مجهزة بالبضائع لـ50 أسرة من الأولى بالرعاية في الفيوم (صور)

سلّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، صباح اليوم الإثنين، 50 كشكًا بتجهيزاتها من بضاعة وخلافه، لعدد من أفراد الأسر الأولى بالرعاية من مختلف مراكز المحافظة، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 2 مليون و250 ألف جنيه، وذلك بهدف توفير مصدر دخل دائم لتلك الأسر، والنهوض بالمستوى الاقتصادي لهم، والانتقال من مرحلة العوز والاحتياج إلى الإنتاج.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهاته بدعم الفئات الأولى بالرعاية، في إطار التعاون بين محافظة الفيوم وجمعية الأورمان، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي.

دعم الفئات الأكثر احتياجًا

وهنأ محافظ الفيوم، الأسر المستفيدة بالأكشاك أثناء تسليمها، مؤكدًا على تنميتها والتوسع فيها، والعمل على الانتقال من مرحلة الدعم المباشر والاحتياج إلى مرحلة الإنتاج والاكتفاء، مثمنًا دور جمعية الأورمان في دعم الفئات الأكثر احتياجًا من أبناء الفيوم، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

إطلاق مبادرة «كتف في كتف»

وأشار إلى أنّ ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، بدعم الأماكن الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أنّ القيادة السياسية كانت ذات رؤية واعية ونظرة منهجية لما يواجه العالم من تحديات، فسبقت بعدة خطوات، بهدف مواجهة الأزمة الاقتصادية الطاحنة من خلال إطلاق مبادرة «كتف في كتف».

التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية

وأشار المحافظ، إلى أنّ الرئيس السيسي، وضع على رأس أولوياته التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، وخطى في سبيل ذلك خطوات جريئة من خلال الإصلاح الاقتصادي الممتد، للوصول إلى الجمهورية الجديدة، واتخذ من أجل ذلك قرارات صعبة في ظل ظروف حرجة وتحديات تواجه معظم دول العالم، بهدف الحماية الاجتماعية لأهالينا بالتدخلات الإيجابية المتنوعة.

تسليم 50 كشك بمشتملاتهم

وأكد محافظ الفيوم، على أهمية العمل يدًا واحدةً، بالتنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، مُشيرًا إلى أنّ جمعية الأورمان اليوم بصدد تسليم 50 كشكًا للأسر الأولى بالرعاية من مختلف قرى ومراكز المحافظة، بقيمة 2 مليون و250 ألف جنيه، مُبينًا أنّ الجمعية لها مشاركات بنّاءة وفاعلة بالتعاون مع المحافظة في مختلف تدخلات الحماية الاجتماعية.

تدخلات لحماية الأولى بالرعاية

من ناحيته، ذكر محمد وائل مدير قطاع المشروعات والمتابعة بجمعية الأورمان المركزية، أنّ جمعية الأورمان لها تدخلات عديدة للحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية على أرض الفيوم، منها توفير دعم للمشروعات الصغيرة، إلى جانب توزيع المساعدات المباشرة من ألحفة وبطاطين ولحوم، لافتًا إلى أنّ الأكشاك التي تم تسليمها لأبناء الفيوم بلغت حتى الآن 850 كشكًا، بتجهيزاته من بضائع، وثلاجة، ودفع رسوم عدادات الكهرباء، فضلًأ عن التنسيق مع مسئولي الوحدات المحلية لإنهاء إجرءات التراخيص.

توزيع المساعدات باستمرار

وأضاف إنّه تم خلال عام 2023، توزيع نحو 50 ألف طن لحوم وتستهدف الجمعية لزيادتها إلى 75 ألف طن خلال عام 2024، كما تم توزيع 40 ألف لحاف وبطانية، وتستهدف الجمعية الوصول إلى 50 ألف هذا العام.

توفير الدعم المالي اللازم

وأضاف رمضان عبد السلام المدير التنفيذي لفرع جمعية الأورمان بالفيوم، أنّ جمعية الأورمان تستهدف توفير الدعم المالي اللازم، لأصحاب مشروعات الحرف والهمن اليدوية، بالتنسيق مع برنامج «فرصة» بوزارة التضامن الاجتماعي لتنمية مشروعاتهم.

وبيّنّ أنّ المشروعات تشمل محلات البقالة والأعلاف، وورش التطريز، ومحال الخياطة، ومحلات المستلزمات الكهربائية البسيطة، والإكسسوارات الحريمى، وتربية الأغنام، وإكسسوار السيارات، وورش التنجيد، وورش ميكانيكا السيارات، ومحال الملابس الجاهزة، وصالونات الحلاقة، ومحال المنظفات، وورش الحدادة، والنجارة، ومطاعم الأكلات الشعبية، وصيانة الأجهزة الكهربائية، وغيرها.