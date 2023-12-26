للمصريين بالخارج.. إجراء مهم بشأن المواليد والوفيات خلال هذه المدة

نظم قانون الأحوال المدنية، عددًا من الضوابط والآليات المحددة بشأن الإبلاغ عن مواليد ووفيات المصريين بالخارج، في مادته رقم «60»، والتي تلزم المصريين بالخارج بالتبليغ في حالة زواجه أو حتى الطلاق، خلال مددة حددها القانون.

ونص قانون الأحوال المدنية، على أن تكون مدة تبليغ المصريين بالخارج عن الزواج أو الطلاق، خلال مدة 3 أشهر من تاريخ الزواج أو الطلاق، إذ يبلغ خلالها القنصلية المصرية، أو قسم السجل المدني للمواطنين بالخارج.

قانون الأحوال المدنية

وقال المحامي إسلام عبدالمقصود، إن اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية، تنظم الإجراءات الخاصة بالقيد، حتى إصدار وثيقة الزواج أو الطلاق، على أن تكون من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج، ويتم تسليمها لصاحب الشأن.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يتم تقديم التصحيح في قيود الأحوال المدنية التي تم تسجيلها في القنصليات المصرية بالخارج، إلى اللجنة المختصة بجهة القيد بمصر لقسم سجل مدني المواطنين بالخارج، وذلك وفقًا لقانون الأحوال المدنية.

القنصليات المصرية بالخارج

وتستقبل القنصليات المصرية بالخارج، أي من الطلبات التالية للمصريين بالخارج:

- بطاقة تحقيق الشخصية.

- بدل الفاقد أو التالف لبطاقة تحقيق الشخصية.

- طلب إجراء أي تغيير في بطاقة تحقيق الشخصية أو تجديدها

وفي حالة عدم وجود قنصلية، يتم تسليم هذه الطلبات إلى قسم سجل مدني المواطنين بالخارج، وذلك خلال المدة التي أقرها قانون الأحوال المدنية.