تفاصيل تأشيرة الـ5 سنوات لزيارة مصر.. الحصول عليها من القنصليات المصرية

كشف أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، تفاصيل التأشيرة متعددة الدخول لمصر لمدة 5 سنوات، قائلا «إنه سيتم تفعيل تلك التأشيرة والعمل بها قريبا»، موضحا أن مواطني دول العالم يستطيعون الحصول عليها من القنصليات المصرية بالخارج وفقا لتعليمات وزارة الخارجية في هذا الإطار.

زيارة مصر أي عدد من المرات طوال مدة سريان التأشيرة

وأضاف عيسى لـ«الوطن»، أنه يمكن لحامل تلك التأشيرة زيارة مصر أي عدد من المرات طوال مدة سريان التأشيرة، على ألا تزيد مدة إقامته بمصر خلال الزيارة الواحدة عن 6 أشهر.

وأشار إلى أن سعر تلك التأشيرة لمدة 5 سنوات ستكون 700 دولار على أن يتم إعادة النظر في سعر تلك التأشيرة بعد فترة من طرحها، لافتا إلى أن الهدف الرئيسي من إصدار تلك التأشيرة هو زيادة أعداد القادمين لمصر وتسهيل عملية إصدار تأشيرة الدخول.

وأشار إلى أن حامل تلك التأشيرة ليس بالضرورة أن يكون سائحا حيث إنها ليست تأشيرة سياحة بل تأشيرة دخول مصر، موضحا أن تلك التأشيرة ستسهل بنسبة كبيرة زيارة مصر لفئات رجال الأعمال والمستثمرين الذين كانوا في السابق يحصلون على تأشيرة دخول مصر لمدة 6 أشهر فقط.

سياح أكثر من 180 دولة يستطيعون الحصول على تأشيرة دخول مصر بالمطار

وأشار الوزير إلى أنه بخلاف تلك التأشيرة فإن سياح أكثر من 180 دولة يستطيعون الحصول على تأشيرة اضطرارية لدخول مصر فور وصولهم للمطارات والمنافذ المصرية، موضحا أن تلك التأشيرة تكون مدتها شهر فقط.

وأثنى الوزير على جهود كل مؤسسات الدولة التي استجابت لطلبات وزارة السياحة الخاصة بإجراء تيسيرات وتسهيلات على استصدار تأشيرات زيارة مصر، لافتا إلى أن تلك التيسيرات ستسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم وأيضا في زيادة الإيرادات المحققة.