محافظ الشرقية يعلن حظر سير التوكتوك في الشوارع الرئيسية بالزقازيق

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن تنفيذ خطة لغلق ومنع دخول مركبات التوكتوك داخل مدينة الزقازيق بمناطق شارع الجلاء وشارع عبد العزيز علي والمحافظة ومنطقة القومية وشارع طلبة عويضة بالتعاون مع إدارة المرور، مشدداً على ضرورة اتخاذ ما يلزم قانوناً حيال المخالفين وذلك لإعادة الانضباط للشارع الشرقاوي واستعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

انتشار مركبات التوكتوك بالشوارع والميادين

وقال محافظ الشرقية إن انتشار مركبات التوكتوك بالشوارع والميادين تُعد مشكلة مجتمعية تحتاج إلى تضافر جهود جميع أفراد المجتمع والوقوف جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتصدي لهذه المشكلة التي تؤرق الشارع الشرقاوي لما تسببه من ازدحام وتكدس مروري.

شن الحملات المفاجئة لضبط مركبات التوكتوك المخالفة

أكد المحافظ على مدير إدارة المرور باستمرار شن الحملات المفاجئة لضبط مركبات التوكتوك المخالفة لخطوط السير ومصادرتها وتوقيع غرامات مالية على المخالفين لإعادة الانضباط للشارع وتخفيفاً لحدة الزحام داخل المدينة

ناشد محافظ الشرقية المواطنين بعدم استخدام التوكتوك كوسيلة مواصلات داخل المدينة لما تسببه من حدوث تكدسات مرورية نتيجة قيام بعض سائقيه بالسير عكس الاتجاه وعدم الالتزام بإشارات المرور وخط السير الممنوح له ولمساعدة الأجهزة التنفيذية في ممارسة عملهم وتسهيل الحركة المرورية داخل المدينة.