خطوات استخراج شهادة بيانات رخصة القيادة من إدارة المرور

استخراج شهادة بيانات رخصة القيادة، من الإجراءات المهمة لتسجيل السيارة وإنهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بها، وحدد قانون المرور الجديد، مجموعة من العقوبات لمخالفي القرار وأصحاب الرخص المُنتهية.

خطوات استخراج شهادة بيانات رخصة القيادة

وترصد السطور التالية، طريقة استخراج رخصة القيادة وشهادة البيانات من الإدارة العامة للمرور، كما يلي.

استخراج رخصة القيادة

- أصل البطاقة الشخصية أو جواز السفر لإثبات الشخصية.

- يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما.

- شراء نموذج 256 مرور، للحصول على رخصة قيادة من وحدة المرور التابع لها.

- شهادة طبية تشمل اللياقة الطبية لرخصة القيادة، باطنة وعيون.

- 4 صور شخصية «4 * 6» حديثة.

- صورة المؤهل الدراسي.

- اجتياز الاختبار الفني وفقا لقانون المرور.

- اجتياز اختبار القيادة للتأكد من إجادة المتقدم للقيادة.

- دفع القيمة المالية المطلوبة.

خطوات استخراج شهادة بيانات سيارة

- الحصول على نموذج شهادة بيانات سيارة، من وحدة المرور التابع لها.

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي.

- تقديم طلب استخراج شهادة بيانات، وتحديد الجهة المراد استخراج الشهادة لها.

- تقديم التوكيل الخاص بالسيارة والعقود.

- رخصة السيارة.

- شهادة براءة الذمة في حالة نقل الملكية.

- دفع القيمة المالية المطلوبة.