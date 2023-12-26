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عاجل.. بو بكر تراوري مفاجأة الأهلي في يناير (تفاصيل)

كتب:

أحمد خالد
04:02 م | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
لاعبو الأهلي

لاعبو الأهلي

يسابق مسؤولو الكرة داخل النادي الأهلي، الزمن من أجل حسم ملف ضم مهاجم أجنبي جديد، خلال الميركاتو الشتوي، يناير المقبل، بناء على طلبات لجنة تخطيط الكرة، التي تخطط لرحيل الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق الحالي.

وعلم «الوطن سبورت» أن إدارة الأهلي تجهز عددا من المهجامين الأفارقة، لعرضهم على السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي، لمحاولة إقناعه بالاستغناء عن موديست، وضم مهاجم جديد، خاصة أن المدرب يرغب في استمرار المهاجم الفرنسي، ومنحه فرصة حتى نهاية الموسم.

بو بكر تراوري على رأس المرشحين لدعم هجوم الأهلي

ويأتي المالي بو بكر تراوري، مهاجم نادي الاتحاد المنستيري، هداف الدوري التونسي، على رأس قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام إلى القلعة الحمراء، خاصة في ظل ترحيب ناديه ببيع اللاعب، حال تلقي عرض مناسب.

وأحرز المهاجم المالي 10 أهداف حتى الآن، خلال مشاركته في 9 مباريات فقط بالموسم الجديد من الدوري التونسي.

 

من هو بوبكر تراوري المرشح لتدعيم هجوم الأهلي في صفقات الشتاء؟ويستعرض «الوطن سبورت» أبرز المعلومات عن اللاعب «تراوري» الصفقة المنتظرة في النادي الأهلي، كالتالي:

- تراوري 24 عاما، «مواليد 14 ديسمبر 1999».

- عقده مع ناديه ينتهي بنهاية صيف 2025.

- قيمته السوقية تبلغ 500 ألف يورو.

- يجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح.

- القدم المفضلة له اليسرى، وطوله 190 سم.

- لعب مباراتين مع منتخب مالي الأول

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