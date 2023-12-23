عضو النادي الأهلي: نتعرض لانتقادات مستمرة من الجماهير.. ونطالبهم بالهدوء

أكد الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن الفريق صنع هذه الحالة والانتصار المستمر بدون التوقف عند فوز، مشددا على أن «الجماهير لا تتنازل عن النصر، لكننا نتعرض لحالة من الضغوط من قبلهم».

روح النادي الأهلي دائمة

وطالب «شوقي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، الجماهير بالهدوء وانتظار النتائج، مشيرا إلى أن روح النادي الأهلي دائمة ومستمرة.

وتابع: «نتمنى من جماهير النادي الأهلي إنها تنتظر النتائج وتهدى علينا شوية.. إبعاد الجهاز الفني عن الإعلام أمر مستحيل»، مؤكدا أن الفريق يعاني بسبب ضغط الجماهير.

إدارة النادي تتعرض لانتقادات

وأوضح عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن إدارة النادي تتعرض لانتقادات مستمرة مع أول تعادل أو تعثر، مشيرا إلى أن الفريق حقق البرونزية الرابعة، والحصول عليها سيكون أمر صعب بعد تعديل نظام البطولة.

وأكد أن المدير الفني للأهلي مارسيل كولر، هادئ الطباع، لكنه تعرض لضغوط شديدة، ولا بد أن ينتظر الجميع النتائج.