محافظ القليوبية: إزالة 11 مخالفة على الأراضي الزراعية بمساحة 3 أفدنة

تابع عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، وأسفرت عن إزالة عدد 11 حالة تعدٍ على مساحة 1575م2 عبارة عن 3 أفدنة و23 قيراطا.

وتنوعت الإزالات بين أعمدة خرسانية وأسوار مقامة على الأراضي الزراعية، وكانت الإزالة بشكل كلي باستخدام معدات الوحدة المحلية.

رفع ومصادرة مواد البناء

شدد محافظ القليوبية، على مصادرة مواد بناء مثل «الطوب السويسي»، الناتج من مخلفات هدم المباني التي تم إزالتها، وذلك لعدم الرجوع لبنائها مرة أخرى .

رصد جميع المخالفات والتعديات

وأكد محافظ القليوبية، أن المحافظة ترصد جميع المخالفات والتعديات على الأرض الزراعية، وسيتم إزالتها بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.

وقد أكد المحافظ، أن الحملات تمكنت من إزالة عدد 1770 حالة أراضي زراعية بمساحة 103فدادين و15 قيراطا و13 سهما، وعدد مخالفات بناء 667 حالة بناء مخالف مسلحات، على مساحة 82397م2، وتم تحرير 875 محضر مخالفة مباني.

وأعلن محافظ القليوبية، عن تخصيص أرقام لتلقي جميع الشكاوى والبلاغات الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية، من خلال الأرقام الآتية: «الخط الساخن 114، أو الاتصال بالرقم الأرضي 3212461، أو إرسال رسالة عبر تطبيق الواتس آب، على الرقم 01119992624»