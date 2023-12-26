تشغيل عيادات مسائية بمستشفى كفر الشيخ العام.. المواعيد والتخصصات

أعلن الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، بدء تشغيل عيادات مسائية بمستشفى كفر الشيخ العام.

عيادات مسائية بمستشفى كفر الشيخ العام طوال أيام الأسبوع

وأكد «شقوير» أنّ العيادات المسائية التي سيجري تشغيلها بمستشفى كفر الشيخ العام تضم التخصصات التالية: «العلاج الطبيعي، والأسنان، والجلدية، والنساء والتوليد، والنفسية والعصبية، والأنف والأذن والحنجرة»، وتفتح أبوابها من الساعة 2 إلى 8 مساءً، طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة والعطلات الرسمية، وذلك لخدمة المواطنين.

مستشفى كفر الشيخ العام

جدير بالذكر أنّ مستشفى كفر الشيخ العام ضمن مستشفيات كفر الشيخ الحكومية وتقع بشارع الجمهورية بتقاطع مع شارع الدستور وعمارات الـ47، وتعد من أكبر مستشفيات كفر الشيخ، وتضم نحو 450 سريراً، وكافة العيادات الخارجية، وبه وحدة أشعة مقطعية، ووحدة رنين مغناطيسى، ووحدة عناية مركزة للأطفال، ووحدة حروق بها نحو 15 سريراً، كما يضم عيادة نفسية وعصبية، وبه جهاز موجات صوتية على القلب، وقسم عزل لمرضى فيروس «كورونا».