«صحة كفر الشيخ»: تدريب الرائدات الريفيات على وسائل حديثة لتنظيم الأسرة

عقدت إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ دورة تدريبية لـ20 رائدة ريفية.

وتناولت الدورة التدريبية، التي استمرت لمدة خمسة أيام، التدريب على سجلات الزيارات المنزلية الخاصة بالرائدات الريفيات، والترويج لخدمات تنظيم الأسرة وأماكن توافرها، والترويج لتركيب اللولب اثناء الولادات القيصرية.

وتهدف الدورة التدريبية، التي أُقيمت بمركز تدريب صحة المرأة، وحاضر فيها كل من مايسة الدياسطي، مدير إدارة التمريض، وشيماء صبري مشرفة رائدات المديرية، إلى توعية السيدات بوسائل تنظيم الأسرة، وطريقة استخدام كل وسيلة، والرد على الشائعات التي تدور حول وسائل منع الحمل، وزيادة معدلات الاستخدام للحد من الحمل المتكرر.

زيادة عدد المترددات على مراكز تنظيم الأسرة

وأكد الدكتور محروس الخولي، مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، أنّ المديرية تسعى إلى زيادة عدد المترددات على مراكز تنظيم الأسرة، وتوفير كافة الخدمات اللازمة لهم، وذلك من خلال تدريب الرائدات الريفيات على الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة، وكيفية التعامل مع السيدات بأسلوب يتناسب مع ثقافتهن.