تشغيل عيادات مسائية بمستشفى الرمد في كفر الشيخ.. اعرف المواعيد

قال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، إنّه تقرر تشغيل عيادات مسائية بمستشفى الرمد بكفر الشيخ، طوال أيام الأسبوع، ما عدا يوم الجمعة.

عيادات مسائية بمستشفى الرمد طوال أيام الأسبوع

وأوضح «شقوير»، أنّ تشغيل العيادات المسائية سيكون من الساعة 2 إلى 8 مساءً، وذلك لخدمة المواطنين، حيث يتم الكشف على المريض وفحصه بسعر رمزي قدره 25 جنيهًا، كما يُتاح أيضًا عمل مقاس النظارة بسعر 25 جنيهًا، لافتاً أنّه يتم مراجعة مقاس النظارة للمريض لخدمة المواطنين.

وأشار «شقوير»، إلي أنّ ذلك يأتي في إطار خطة مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، في تقديم خدمات طبية متميزة لأهالى المحافظة، طبقًا لتوجيهات الدكتور خالد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

مستشفى الرمد بكفر الشيخ

جدير بالذكر أنّ مستشفى الرمد بكفر الشيخ يقع بنهاية شارع الجمهورية بعاصمة المحافظة، وهو ضمن مستشفيات كفر الشيخ الحكومية التي تُقدم خدماتها للمواطنين، وتُعالج كل ما له علاقة بالعيون بجانب جراحاتها المتخصصة.