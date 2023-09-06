نجاح عملية قسطرة قلبية متطورة في مستشفى كفر الشيخ العام

في إنجاز طبي مهم، نجح فريق من الأطباء والتمريض في مستشفى كفر الشيخ العام في إجراء عملية قسطرة قلبية متطورة لمريض يعاني من انسداد في الشريان التاجي الأيسر، وهو أحد أهم شرايين القلب.

وأجريت العملية باستخدام تقنية «Left main coronary IVUS study»، وهي تقنية تستخدم الموجات فوق الصوتية لتصوير داخل الشرايين، وتحديد درجة انسدادها والتخطيط لأفضل طريقة لعلاجها.

جراحة دقيقة بالقلب

وذكرت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن هذه التقنية تعتبر من أحدث التقنيات في مجال قسطرة القلب، وتساعد على تحسين نتائج العلاج وتقليل المضاعفات.

وأشادت بمجهود الفريق المشارك في العملية، والذي ضم كلا من الدكتور محمد الفرنواني، وإبراهيم الملا، وأحمد نجاح، ومحمد عاطف، وأميرة السيد، كما قدمت الشكر لفريق التمريض بقسم قسطرة القلب.

خدمات طبية متقدمة

بينما قدمت كافة أوجه الرعاية للمريض من قبل بتعليمات وكيل صحة كفر الشيخ، و للمريض الشفاء العاجل، وتؤكد أن مستشفى كفر الشيخ العام يسعى دائما لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين بأحدث التقنيات وأعلى مستوى من الجودة.