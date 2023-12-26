عضو تحالف العمل الأهلي: تجهيز خيم إيواء وبطاطين وملابس الشتاء لأهالي غزة

تواصل مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تجهيز قوافل المساعدات لدعم مصابي غزة، في إطار مد التحالف لجسر بري من المساعدات لحين انتهاء الأزمة.

قوافل التحالف الوطني لدعم أهالي غزة

أوضحت عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في منشور عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أن القوافل تتضمن خيم إيواء، بطاطين، وملابس للشتاء لأهالي غزة، إضافة إلى مستلزمات طبية، أدوية، مياه، مستلزمات إعاشة كبار وصغار، لبن أطفال، ببرونات أطفال مقاسات متعددة، بامبرز مقاسات مختلفة.

استمرار قوافل المساعدات الإغاثية

جدير بالذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، يواصل جهوده المستمرة لتقديم المساعدات الإغاثية من خلال معبر رفح، إلى أهالي غزة، وكانت أول شاحنة تعبر إلى الجانب الفلسطيني من ضمن قوافل التحالف الوطني، ّإذ يبذل التحالف جهودًا مكثفة منذ الساعات الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، من أجل توفير الدعم للأشقاء في فلسطين.