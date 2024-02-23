خطوات إثبات ملكية أرض.. «اعرف المطلوب علشان تحمي حقك»

يُعد إثبات ملكية الأرض من أهم الأمور التي يجب على كل صاحب أرض أن يحرص عليها، لحماية حقه في الأرض من أي نزاع أو مطالبة غير قانونية، ولذا كان لزامًا علينا أن نوضح لكم خطوات إثبات ملكية أرض، وأهم الطرق التي يمكن من خلالها إثبات ملكية الأرض.

طرق إثبات ملكية الأرض

وفقا لقانون الشهر العقاري الجديد، فيوجد عدة طرق يمكن من خلالها تسجيل قطعة أرض بالشهر العقاري وإثباتها، وهي كالتالي:

جود صك ملكية

إنَّ وجود صك ملكية للأرض، من أقوى الأدلة التي تثبت ملكية الأرض، إذ يتضمن الصك جميع البيانات المتعلقة بالأرض، مثل رقم الأرض، والمساحة، والموقع، والحدود، والمالك.

وجود عقد بيع

إذا لم يكن لدى صاحب الأرض صك ملكية، فيمكنه إثبات ملكيته للأرض من خلال عقد بيع موثّق من مكتب كتابة العدل، ويجب أن يتضمن العقد جميع البيانات المتعلقة بالأرض، مثل رقم الأرض، والمساحة، والموقع، والحدود، والبائع والمشتري.

وجود حكم قضائي

إذا كان هناك نزاع بشأن ملكية الأرض، فيمكن إثبات ملكية الأرض من خلال حكمٍ قضائي صادر عن محكمة مختصة، ويجب أن يتضمن الحكم جميع البيانات المتعلقة بالأرض، مثل رقم الأرض، والمساحة، والموقع، والحدود، والمالك.

شهادة الشهود

إذا لم يكن لدى صاحب الأرض أي مستندات مكتوبة تثبت ملكيته للأرض، فيمكنه الاستعانة بشهادة الشهود، لكن يجب أن يكون الشهود على دراية بواقعة ملكية الأرض، وأن يكونوا قد شاهدوا صاحب الأرض يتصرف في الأرض كمالك، مثل البناء عليها أو زراعتها أو تأجيرها.

خطوات إثبات ملكية أرض

أما خطوات إثبات ملكية أرض، فإنها تتطلب مجموعة من الإجراءات كالتالي:

1. تقديم طلب إلى مكتب كتابة العدل

إذ يجب على صاحب الأرض تقديم طلب إلى مكتب كتابة العدل المختص، ويتضمن الطلب البيانات المتعلقة بالأرض، مثل رقم الأرض، والمساحة، والموقع، والحدود، والمالك.

2. تقديم المستندات المطلوبة

يجب على صاحب الأرض تقديم المستندات التي تثبت ملكيته للأرض، مثل صك الملكية، أو عقد البيع، أو الحكم القضائي، أو شهادة الشهود.

3. دفع الرسوم المقررة

يجب على صاحب الأرض دفع الرسوم المقررة لإثبات ملكية الأرض.

4. إصدار شهادة إثبات الملكية

إذا ثبتت ملكية الأرض لصاحبها، فسوف يقوم مكتب كتابة العدل بإصدار شهادة إثبات الملكية له.

أهمية إثبات ملكية أرض

يُعد إثبات ملكية الأرض مهمًا لعدة أسباب، منها:

- حماية حق صاحب الأرض في الأرض؛ إذ يمكن لصاحب الأرض الذي يثبت ملكيته للأرض حماية حقه في الأرض من أي نزاع أو مطالبة غير قانونية.

- إمكانية التصرف في الأرض، وذلك أنه يمكن لصاحب الأرض الذي يثبت ملكيته للأرض التصرف فيها بالبيع أو الرهن أو الهبة أو التأجير، دون الخوف من أي مشاكل قانونية.

- إمكانية الحصول على القروض، فيمكن لصاحب الأرض الذي يثبت ملكيته للأرض الحصول على قروض من البنوك أو المؤسسات المالية، وذلك بضمان الأرض.

نصائح لإثبات ملكية أرض

فيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعد في إثبات ملكية أرض:

الاحتفاظ بجميع المستندات المتعلقة بالأرض

يجب على صاحب الأرض الاحتفاظ بجميع المستندات المتعلقة بالأرض، مثل صك الملكية، أو عقد البيع، أو الحكم القضائي، أو شهادة الشهود، وذلك لضمان إثبات ملكيته للأرض في أي وقت.

تسجيل الأرض في الشهر العقاري

يمكن لصاحب الأرض تسجيل الأرض في الشهر العقاري، وذلك لضمان حماية حقه في الأرض من أي نزاع أو مطالبة غير قانونية.

التصرف في الأرض بحذر

يجب على صاحب الأرض التصرف في الأرض بحذر، وعدم البيع أو الرهن أو الهبة أو التأجير للأرض دون الحصول على موافقة الجهات المختصة.