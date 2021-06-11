5 إجراءات لـ«نقل» ملكية «شقة» بالمدن الجديدة في 7 أيام

حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، الخطوات التي يجب أن يتبعها المواطن عند رغبته في طلب الموافقة على نقل ملكية وحدة بالمدن الجديدة.

5 إجراءات يجب أن يقوم بها المواطن للحصول على الخدمة

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن الإجراءات التي يقوم بها المواطن لنقل ملكية وحدة سكنية بالمدن الجديدة والشروط والأوراق المطلوبة.

الخطوة الأولى

- التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

الخطوة الثانية

- التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة وتحديد موعد المعاينة عبر رسالة قصيرة «SMS».

الخطوة الثالثة

- انتظار موعد المعاينة.

الخطوة الرابعة

- تقديم بقية المستندات ودفع بقية المستحقات «إن وجب».

الخطوة الخامسة

- استلام الخدمة ويحدد موعد الاستلام عن طريق رسالة «SMS» قصيرة

شروط الحصول على الخدمة

- مالك الأرض أو وكيل عمل عنه.

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة

- صورة محضر الاستلام.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- أصل التوكيل + صورة.

- صورة العقد المشهر والمسجل بالشهر العقاري.

- آخر إيصال مياه.

قيمه الرسوم المقررة للخدمة

- 50 جنيهًا.

المدة الزمنية لإنهاء الخدمة

- تنتهي الخدمة خلال 7 أيام من تاريخ تقديم الطلب.

كيف تحصل على شقق الإسكان بالمدن الجديدة

1- الذهاب لأحد مكاتب البريد المميكنة لشراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز، وخلال هذه الفترة يتم تجهيز الأوراق المطلوبة للحجز، وتحميلها على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من هـنــــا.

2- بعد انتهاء فترة التقديم بنحو شهرين إلى 3 أشهر، يعلن صندوق الإسكان الاجتماعي، أسماء الفائزين المستوفين للشروط، وكذلك من رفع الأوراق بشكل صحيح على الموقع الإلكتروني، ويتم استبعاد المخالفين للشروط، وإعلان عدد المتقدمين داخل كل مدينة.

3- يحدد الصندوق موعد سداد أول قسط ربع سنوي، أي كل 3 أشهر، ويستمر ذلك لمدة 12 قسطًا على 36 شهرًا.

4- تأتي قبل نهاية سداد الأقساط بمدة قليلة وهي الاستعلام الميداني عن المتقدمين، حيث يبدأ مندوب الاستعلام التأكد من بيانات المتقدمين بشكل ميداني، ويتم عمل زيارة لمكان الإقامة أو مكان العمل أو الاثنين معا، وحال مطابقة بيانات المتقدم للبيانات المقدمة وقت التقديم يتم تحويل الملف على البنك.

5- يتواصل البنك وهو جهة التمويل مع الحاجز لتحديد دفعة الاستلام، وكذلك الأقساط الشهرية، وإمضاء عقود الوحدة، بعد تحديد رقم العمارة، ورقم الوحدة، ومتوقع أن تبدأ هذه الخطوة بعد 3 سنوات من الإعلان عن الطرح.

6- تكون مع جهاز المدينة الموجود به الوحدة، حيث يكون الجهاز مسؤولًا عن تسليم الحاجز وحدته، وتعديل أي عيوب بها في التشطيبات النهائية.