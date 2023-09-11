«لو اشتريت شقة».. كيف تغير ملكية عداد الغاز الطبيعي؟

شراء الوحدات السكنية يتطلب تغيير ونقل ملكية الشقة والمرافق باسم المالك الجديد، لإثبات ملكيتهم ولسهولة بيعها أو التعامل عليها في المستقبل، وعداد الغاز الطبيعي واحدا من المرافق التي يجب نقل ملكيتها .

وترصد السطور التالية، الإجراءات الخاصة بخطوات نقل ملكية عداد الغاز الطبيعي لوحدة سكنية من مالك إلى آخر، والأوراق المطلوبة لإنهاء عملية النقل في أيام قصيرة، وفق وزارة البترول والثروة المعدنية.

خطوات نقل ملكية عداد الغاز الطبيعي

- تقديم طلب رسمي من العميل إلى شركة الغاز التابع لها، على أن يتضمن رقم العداد.

- تبدأ شركة الغاز المعاينة، وتحديد نوع العداد وقراءته، من أجل عمل التسوية المالية للعميل قبل الموافقة على عملية النقل.

- وجود تفويض أو توكيل رسمي من العميل القديم إلى الجديد حال وجوده خارج البلاد، قبل نقل العداد من الوحدة السكنية.

- تنازل من العميل القديم عن العداد والأجهزة الكهربائية حال وجودها.

- يتم إرسال الأوراق على الشؤون القانونية للشركة لاتخاذ اللازم.

شروط التنازل عن عداد الغاز الطبيعي

- تقديم طلب للشركة لتعديل عقد عداد الغاز الطبيعي بالوحدة السكنية، لتنازل من عميل قديم إلى آخر جديد، مع ضرورة تواجد الاثنين معا عند توقيع العقد.

- التوقيع على إقرار التنازل عن الأجهزة الخاصة بعداد الغاز الطبيعي، أمام مسؤول الحسابات بشركة الغاز التابع لها الوحدة السكنية.

- تتولى الشركة معاينة الموقع لتوضيح نوع أجهزة الغاز ورقم العداد.

- عمل التسويات المالية اللازمة قبل إنهاء إجراءات تغيير عقد العداد.