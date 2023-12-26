أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية موعد تسليم التابلت 2024 بمحافظة الإسكندرية حيث تبدأ مدارس المرحلة الثانوية غدا الأربعاء 2023/12/27 تسليم المرحلة الأولي من التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي وتفعيله على شبكة وزارة التربية والتعليم

موعد تسليم التابلت 2024

وقال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية لـ «الوطن» إنه تحدد موعد تسليم التابلت 2024 غداً ابتداءً من الساعة 10 صباحاً بحضور ولي أمر الطالب شخصياً للاستلام وفي حالة الطلاق وحضور الأم لابد من وجود قرار الولاية التعليمية معها ليمكن للمدرسة تسليم التابلت للطالب مع توقيع إقرار الاستلام من ولي الأمر سواء كان الوالد أو الوالدة.

المستندات المطلوبة

المستندات المطلوبة من الطالب وولي الأمر لاستلام تابلت 2024 بمحافظة الإسكندرية الخاص بطلاب الصف الأول الثانوي

- 4 صور من شهادة ميلاد الطالب أو بطاقة الرقم القومي للطالب

- ‏4 صور من بطاقة ولي الأمر

- ‏4 صور من إيصال تأمين التابلت

- ‏ملحوظة في حالة إنفصال الأم ضرورة إحضار الولاية التعليمية

- يتم دفع قيمة تأمين التابلت المدرسي لطلبة الصف الأول الثانوي بمكاتب البريد بالرقم القومي للطالب مع ذكر إسم المدرسة والإدارة التعليمية التابع لها.